Worldline: choisi par Lufthansa pour son service de paiement information fournie par Cercle Finance • 07/10/2022 à 17:01

(CercleFinance.com) - Worldline annonce avoir été choisi comme partenaire et fournisseur de services de paiement par le groupe Lufthansa.



Worldline précise déjà concevoir 'des solutions adaptées à la complexité des besoins spécifiques de certains des plus importants acteurs du secteur aérien.'



De son côté, le groupe Lufthansa entend créer une plate-forme de paiement robuste apportant une solution de paiement simple et cohérente à l'échelle du groupe, et dont bénéficiera l'ensemble de ses membres.



En vertu de cet accord, Worldline interviendra à l'échelle mondiale pour Lufthansa et les autres sociétés du groupe, SWISS, Austrian Airlines et Edelweiss.



Kai Schilb, directeur des paiements au sein du groupe Lufthansa,a ajouté: ' Worldline a identifié les défis auxquels l'industrie est confrontée, et s'est employé à nos côtés à établir une relation favorisant la croissance future et la stabilité de notre groupe'.