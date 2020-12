Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline : chiffres records pour le e-commerce Cercle Finance • 10/12/2020 à 11:05









(CercleFinance.com) - Worldline annonce avoir enregistré de nouveaux records dans le e-commerce à l'occasion des 'Black Friday' et 'Cyber Monday', dans les régions Benelux & DACH (Allemagne, Autriche et Suisse). De manière générale, 'les données de nombreux pays européens confirment l'engouement pour ces deux temps forts qui inaugurent la saison des achats de fin d'année', indique Worldline. En Belgique, Worldline a observé une augmentation des transactions en ligne de 40% à l'occasion du Black Friday 2020 par rapport au Black Friday 2019, et de 105% par rapport aux niveaux d'un vendredi habituel. Aux Pays-Bas, le nombre de transactions a augmenté de plus de 57% par rapport à un vendredi moyen. Les transactions ont augmenté de 50% en Allemagne à l'occasion du Black Friday et de 45% en Autriche par rapport à la même journée en 2019. De plus, les Allemands ont dépensé en ligne environ 45% de plus et les Autrichiens, 127% de plus. Worldline rappelle que confrontés à la fermeture d'une grande majorité de magasins, de nombreux consommateurs se sont tournés vers le commerce en ligne.

Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris +0.08%