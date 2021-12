Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline: bute sur 49,3E, rechute sur 48,3E information fournie par Cercle Finance • 27/12/2021 à 12:10









(CercleFinance.com) - Worldline échoue sous 49,3E et rechute sur 48,3E : cela fait 1 mois que le titre se montre incapable d'aller au-delà des 49,5E mais il reste heureusement protégé par un support oblique moyen terme qui gravite vers 45,8E (testé à plusieurs reprises depuis le 1er décembre).

Le titre ne s'est jamais remis du 'gap' ouvert sous 65,27E le 26/10 et demeure susceptible de retracer le plancher long terme des 39E des 3/10/2019 et 19/03/2020 (voir les 38E du 12/12/2017).





