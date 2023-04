Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline : bondit jusqu'à +8% vers 42,9E information fournie par Cercle Finance • 19/04/2023 à 10:08









(CercleFinance.com) - L'annonce de l'alliance avec le Crédit Agricole dans les solutions de paiement (création d'une coentreprise en 2025) fait bondir Worldline de +8% vers 42,9E (au plus haut depuis le 21/02) avant de se tasser vers 41,5E).

Le titre ouvre un gros 'gap' 39,55E (48H après celui ouvert au-dessus de 38,32E) et franchit en force les 40E, c'est à dire l'ex-plancher des 19/01 et 13/02.

Le titre soulève même brièvement la résistance oblique moyen terme des 42E (unissant les précédents sommets inscrit à 47,41 (11/11/2022) puis 44,44E (02/02/2023).











