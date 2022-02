Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline : bondit de +8% vers 47E information fournie par Cercle Finance • 11/02/2022 à 12:45









(CercleFinance.com) - Worldline bondit de +8% vers 47E (rumeur d'un projet de rachat de son activité 'terminaux de paiement' (par Apollo Global Management) pour près de 2,3Mds$.

Le titre pulvérise la résistance très court terme des 44,8E, ce qui valide la sortie par le haut d'un triangle et libère un potentiel en direction de 48E.





Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris +6.24%