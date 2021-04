Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline : baisse organique de 9% du CA trimestriel Cercle Finance • 21/04/2021 à 07:53









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires de Worldline a atteint 1 080 millions d'euros au cours du premier trimestre 2021. La baisse organique du chiffre d'affaires au premier trimestre a été de -9,0%. Le chiffre d'affaires des Services aux Commerçants s'est élevé à 517 millions d'euros, en décroissance organique de -8,7%. Le chiffre d'affaires des Services Financiers a atteint 216 millions d'euros, en décroissance organique de -2,4%. Le chiffre d'affaires des Solutions et Services de Terminaux de paiement s'est élevé à 266 millions d'euros, en décroissance organique de -16,5%. Les objectifs 2021 porte sur une croissance organique du chiffre d'affaires de l'ordre de 5% ou plus, une marge d'EBO de l'ordre de +200 points de base d'amélioration par rapport à la marge d'EBO proforma 2020 de 23,9% et un flux de trésorerie disponible avec un taux de conversion d'EBO de l'ordre de 50%.

Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris -0.23%