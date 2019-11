Worldline : Atos passé sous les 20% du capital

(CercleFinance.com) - Atos a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 1er novembre 2019, les seuils du tiers et 30% des droits de vote et 25% et 20% du capital de Worldline et détenir directement et indirectement 19,28% du capital et 27,65% des droits de vote du groupe de solutions de paiement.

Ce franchissement de seuils résulte d'une cession de 14.725.472 actions Worldline hors marché par Atos dans le cadre d'un placement privé par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres. À cette occasion, Atos a cédé 4.337.320 actions au profit d'Iris 1 LP2.