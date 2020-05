Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline : assemblée générale à huis clos Cercle Finance • 20/05/2020 à 07:08









(CercleFinance.com) - Worldline annonce que dans le contexte de l'épidémie de coronavirus, son assemblée générale mixte du 9 juin se tiendra à huis clos, hors la présence physique des actionnaires, avec des modalités adaptées afin de leur permettre de participer à distance le mieux possible. Les actionnaires du groupe de solutions de paiement sont ainsi invités à voter par internet sur la plateforme sécurisée Votaccess, ou de donner procuration par correspondance. La réunion sera retransmise en direct à compter de 10h30.

Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris -2.52%