Worldline: alliance avec la banque ANZ finalisée

(CercleFinance.com) - Worldline annonce avoir finalisé l'acquisition d'une participation de contrôle des activités de services aux marchands d'ANZ et la création d'une coentreprise contrôlée à 51% par Worldline pour gérer et développer les services aux marchands en Australie avec ANZ.



Le groupe de soutions de paiements rappelle qu'ANZ constitue l'une des plus grandes banques d'Asie-Pacifique et le troisième acquéreur en Australie, avec environ 20% de parts de marché sur les volumes de transactions opérés dans le pays.



'L'Australie est un marché très attractif et stratégique pour Worldline affichant une dynamique favorable avec un marché adressable conséquent en termes de croissance, avec une forte pénétration des méthodes de paiement électronique', souligne-t-il en outre.





