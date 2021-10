Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline : alarmante cassure des 62E, teste 57E information fournie par Cercle Finance • 27/10/2021 à 16:21









(CercleFinance.com) - Worldline valide une alarmante cassure des 62E, dans la foulée d'une ouverture en 'gap' sous 65,27E et sous le récent support des 64,7E du 4 octobre. C'est la chute libre en direction des 55,3E, ex-'gap' du 6 avril puis des 50,3E, petit support intermédiaire du 3 avril.

Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris -15.93%