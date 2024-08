Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Worldline: ajustement d'objectifs pour 2024 information fournie par Cercle Finance • 01/08/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication semestrielle, Worldline fait part d'un ajustement d'objectifs pour l'année 2024, 'reflétant les incertitudes relatives à la consommation intérieure européenne au second semestre'.



Le groupe de solutions de paiement table maintenant sur un EBE ajusté d'environ 1,13 à 1,17 milliard d'euros, ainsi que sur une croissance organique d'environ 2 à 3%, mais maintient son objectif de flux de trésorerie disponible d'environ 230 millions.



Pour le premier semestre, Worldline affiche un BPA normalisé de 0,74 euro et un EBE ajusté en repli de 0,9% à 514 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires de 2,29 milliards, en croissance organique de 2,1% (dont +3,2% dans les services aux commerçants).





Valeurs associées WORLDLINE 10,50 EUR Euronext Paris 0,00%