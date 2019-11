WORLDLINE : adaptation de la gouvernance suite aux opérations d'ATOS

(AOF) - Suite à la cession par Atos SE d'une partie de sa participation dans Worldline et de la décision de SIX Group AG de conclure une opération de type « collar » relative à une partie de sa participation Worldline et conformément aux stipulations du pacte d'actionnaires conclu entre Atos SE et SIX Group AG, le Conseil d'administration réuni le 15 novembre a fait légèrement évoluer sa composition par la transformation d'un siège d'administrateur désigné par Atos SE en un siège de censeur.

A cet égard, le Conseil d'administration a pris acte de la démission avec effet immédiat de Pierre Barnabé de ses fonctions d'administrateur.

Le Conseil d'administration, sur recommandation du Comité des Nominations et des Rémunérations, a décidé à l'unanimité et avec effet immédiat, de nommer Pierre Barnabé en qualité de censeur du Conseil d'administration pour une durée d'un an,