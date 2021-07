Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline : acquisition de 80% d'Axepta Italie Cercle Finance • 01/07/2021 à 11:57









(CercleFinance.com) - Worldline annonce la signature d'un accord portant sur l'acquisition de 80% d'Axepta Italie, l'entité d'acquisition commerciale de la banque BNL en Italie, sur la base d'une valeur d'entreprise de 220 millions d'euros. Il souligne qu'Axepta Italie bénéficie de positions fortes avec 200 millions de transactions acquises par an au moyen de 220.000 points de vente, et un portefeuille client de l'ordre de 30.000 commerçants dont plus de 60% sont des PME. Dans le cadre de la transaction, Worldline et BNL s'engageront dans un partenariat commercial à long terme. La réalisation de la transaction est prévue fin 2021 - début 2022, sous réserve de la satisfaction des conditions suspensives usuelles.

Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris +1.38%