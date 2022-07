Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline: acquisition d'EBMA finalisée en Grèce information fournie par Cercle Finance • 01/07/2022 à 07:25









(CercleFinance.com) - Worldline annonce avoir finalisé l'acquisition des activités d'acquisition commerçant d'Eurobank, Eurobank Merchant Acquiring (EBMA), acquéreur de cartes sur le dynamique marché grec, avec une part de 21% des volumes de transactions traitées dans le pays.



EBMA gère environ 219 millions de transactions par an, soit un volume de paiement d'environ sept milliards d'euros, à partir d'un réseau d'environ 190.000 points de vente. Son portefeuille compte 123.000 marchands, dont plus de 50% de PME.



Worldline et Eurobank s'engagent en outre dans un partenariat commercial à long terme permettant de tirer parti du réseau bancaire d'Eurobank pour distribuer aux commerçants des produits et services de paiement de Worldline et d'EBMA.





