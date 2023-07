Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline: accord engageant signé avec Crédit Agricole information fournie par Cercle Finance • 31/07/2023 à 07:08









(CercleFinance.com) - À la suite de leur entrée en négociations exclusives annoncée en avril dernier, Worldline et Crédit Agricole annoncent la signature d'un accord engageant, précisant les contours de leur projet de partenariat dans les services monétiques aux commerçants.



Il est prévu que les autorisations requises des régulateurs et autorités compétentes soient obtenues, puis que la coentreprise soit opérationnelle avant fin 2023, permettant ainsi d'envisager le lancement des premières offres sous son égide début 2024.



'Cette alliance unique et novatrice permettrait aux deux partenaires de créer une coentreprise ayant l'ambition de devenir un acteur majeur des services de paiements en France', rappellent les deux groupes.





