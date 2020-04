WORLDLINE abaisse ses objectifs 2020

(AOF) - Au premier trimestre, Worldline a réalisé un chiffre d'affaires de 575 millions d'euros, en croissance interne de 2%. Le carnet de commandes du spécialiste des paiements et des services transactionnels a augmenté à 3,9 milliards d'euros à fin mars 2020. Il a confirmé la finalisation du rachat d'Ingenico au troisième trimestre. Il a mis à jour des objectifs 2020 adaptés au nouveau contexte Covid-19. Le groupe s'attend à un chiffre d'affaires 2020 stable ou en retrait de quelques points de croissance par rapport à 2019, à périmètre et taux de changes constants.

Le groupe s'attend à ce que le taux de marge d'Excédent brut d'exploitation pour 2020, à périmètre et taux de changes constants, soit environ 25%, soit même niveau qu'en 2019. Ces objectifs sont exprimés à taux de change constants.

Le spécialiste des services de paiement et de transaction visait auparavant une croissance organique du chiffre d'affaire supérieure à 7% et une marge d'excédent brut opérationnel comprise entre 26% et 27%.

