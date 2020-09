Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline a proposé des concessions à Bruxelles sur l'achat d'Ingenico Reuters • 10/09/2020 à 11:04









BRUXELLES, 10 septembre (Reuters) - Worldline WLN.PA a proposé des concessions à la Commission européenne pour répondre à ses inquiétudes en matière de concurrence au sujet de son projet d'acquisition de son rival Ingenico INGC.PA , selon un document de l'exécutif européen déposé jeudi. La Commission se prononcera d'ici le 30 septembre sur le projet, repoussant une date limite initialement fixée au 16 septembre, indique également ce document. Worldline, qui a lancé une offre à 7,8 milliards d'euros sur Ingenico, entend créer un leader européen des paiements électroniques, un secteur en plein essor qui aiguise l'appétit des géants du numérique et connaît déjà un mouvement de consolidation aux Etats-Unis. Reuters révélait lundi que l'entreprise française pourrait devoir faire des concessions. (Foo Yun Chee version française Bertrand Boucey et Henri-Pierre André)

Valeurs associées ATOS Euronext Paris +0.56% INGENICO GROUP Euronext Paris +0.11% WORLDLINE Euronext Paris -0.58%