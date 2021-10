Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline : a finalisé une acquisition en Scandinavie information fournie par Cercle Finance • 18/10/2021 à 18:02









(CercleFinance.com) - Worldline annonce la finalisation de l'acquisition des activités d'acquisition cartes d'Handelsbanken dans les pays nordiques. Cette nouvelle étape fait suite à l'acquisition de Cardlink en Grèce et à l'exécution d'un partenariat stratégique dans les services aux commerçants avec BNL en Italie. ' Handelsbanken est un acquéreur important en Scandinavie avec plus de 550 millions de transactions acquises par an, représentant un volume de paiement d'environ 20 milliards d'euros. La société délivre également des services à plus de 20 000 commerçants ' indique le groupe.

Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris -0.32%