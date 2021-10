Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline : a finalisé l'acquisition de Cardlink information fournie par Cercle Finance • 30/09/2021 à 17:56









(CercleFinance.com) - Worldline annonce aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition de Cardlink, principal fournisseur de services réseau en Grèce. Avec un parc de plus de 240 000 points de vente (46 % des transactions POS), Cardlink est le premier fournisseur grec de services de réseau, gérant environ 500 millions de transactions par an (53 % de part de marché MSV). ' Le marché grec constitue pour Worldline un réservoir de croissance potentielle exceptionnel, alimenté par l'adoption grandissante de la carte bancaire et des méthodes de paiement électroniques ' indique le groupe.

Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris -0.94%