Worldline : 6ème séance de repli, -7,5% cumulé information fournie par Cercle Finance • 10/02/2023 à 10:25









(CercleFinance.com) - Worldline aligne une 6ème séance de repli pour une perte de -7,5% cumulé: le titre vient de valider la cassure de son support haussier court terme avec un basculement sous 42E et la consolidation devrait se poursuivre en direction du palier de soutien des 39,6/40E, testé du 19 au 24 janvier.





Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris -3.82%