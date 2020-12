Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline : +5% vers 77,5E, les 78,26E tutoyés à 1% près Cercle Finance • 11/12/2020 à 17:44









(CercleFinance.com) - Worldline s'envole +5% vers 77,5E, le zénith des 78,26E des 18/09, 27/11, 30/11 et 1er décembre a été tutoyé à 1% près. En cas de franchissement, c'est le plus haut annuel et historique des 82,16E du 3/9 à l'ouverture qui pourrait être retracé.

Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris +4.99%