Worldline : -5% vers 74,1E, les 70 en vue ?

(CercleFinance.com) - Worldline rechute de -5% vers 74,1E mais en termine vers 74,8E, le support oblique des 74,5E sera bientôt compromis. En cas de rupture, le 'gap' des 71,74E du 6/11 pourrait être comblé avant de rejoindre la solide zone des soutien des 70E.

Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris -3.93%