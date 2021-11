Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline : +4% vers 51E, ébauche d'un 'W' haussier ? information fournie par Cercle Finance • 15/11/2021 à 10:41









(CercleFinance.com) - Worldline poursuit sa remontée (double-creux sur 48,6E les 1er et 11/11) et gagne +4% vers 51E: surveiller le franchissement des 53,35E qui validerait un 'W' haussier avec les 58E en ligne de mire.

Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris +3.54%