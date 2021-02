Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline : +3% vers 77E, égale son score du 14 janvier Cercle Finance • 10/02/2021 à 12:59









(CercleFinance.com) - Worldline grimpe de +3% vers 77E, égalant son score du 14 janvier : en cas de franchissement de ce palier, plus d'obstacle avant un retracement du zénith des 81,4E du 4 janvier ou du 2 septembre 2020 (81,66E)... mais un potentiel de +5 à +6% par rapport au cours actuel ne fait pas rêver. Le scénario deviendrait plus excitant au-delà des 82E avec un objectif à 102E (par report d'amplitude après un plancher de 62E le 28/10/2020).

Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris +2.43%