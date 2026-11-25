** Les actions de Workday WDAY.O reculent d'environ 10 % à 161,79 dollars en pré-ouverture
** Le résultat net du troisième trimestre de l'éditeur de logiciels RH et financiers a baissé en raison de charges de restructuration, malgré une hausse du chiffre d'affaires
** Piper Sandler indique que WDAY a enregistré un chiffre d’affaires solide issu des abonnements, supérieur aux attentes, mais que la croissance a continué de ralentir pour un troisième trimestre consécutif, la société commençant à être comparée à la période ayant suivi son acquisition de Paradox
** WDAY relève de 13 % ses prévisions de chiffre d'affaires lié aux abonnements pour l'exercice 2027
** 43 analystes recommandent en moyenne “d’acheter” le titre; objectif de cours médian: 201 $ – données compilées par LSEG
** À la clôture de la veille, le titre avait reculé de 16,5 % depuis le début de l’année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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