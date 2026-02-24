Workday prévoit des revenus d'abonnement inférieurs aux estimations pour 2027, les actions chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du contexte Anthropic aux paragraphes 4 et 5)

Workday WDAY.O a prévu mardi des revenus d'abonnement pour l'exercice 2027 inférieurs aux estimations de Wall Street, signalant un ralentissement de la conquête de nouveaux clients alors que les entreprises réduisent leurs dépenses technologiques dans un contexte d'incertitude économique.

Les actions de la société ont chuté de 7 % dans les échanges prolongés.

Malgré sa poussée dans l'IA, la société de logiciels d'entreprise est confrontée à des vents contraires en raison d'un environnement macroéconomique difficile. La hausse des taux d'intérêt et l'incertitude économique ont incité les entreprises à examiner de près les investissements logiciels importants et à retarder leurs décisions d'achat, ce qui a pesé sur la conquête de nouveaux clients.

Par ailleurs, la publication par Anthropic, un laboratoire d'intelligence artificielle, d'un plug-in juridique a déclenché une chute de 830 milliards de dollars des actions du secteur des logiciels et des services, y compris celles de certains partenaires de la startup, les investisseurs craignant que l'automatisation par l'IA ne réduise les flux de revenus de ces entreprises.

Anthropic a dévoilé mardi 10 nouvelles façons pour les clients professionnels de brancher sa technologie pour les aider dans les tâches liées aux ressources humaines, comme faire en sorte que les documents destinés aux nouveaux employés reflètent le ton et les politiques d'une marque, et les tâches liées à la banque d'investissement, comme l'examen des transactions.

Workday prévoit un chiffre d'affaires annuel par abonnement compris entre 9,93 et 9,95 milliards de dollars, ce qui est inférieur aux attentes des analystes qui tablaient sur 10 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires total pour le trimestre clos le 31 janvier s'est élevé à 2,53 milliards de dollars, alors que les analystes tablaient sur 2,52 milliards de dollars.

Les recettes d'abonnement de la société basée à Pleasanton, en Californie, se sont élevées à 2,36 milliards de dollars au quatrième trimestre, ce qui est conforme aux attentes.