WORKDAY : partenariat avec SALESFORCE visant le retour sur site des employés

(AOF) - Workday, l'un des leaders des solutions Cloud pour la gestion financière et la gestion des ressources humaines, annonce un partenariat avec Salesforce afin de permettre à leurs clients communs de se préparer à un retour sur site qui garantira la sécurité des employés.

Les entreprises bénéficieront de solutions intégrées entre Workday, qui fournit des informations en temps réel sur les salariés et leurs compétences, et la plateforme Work.com de Salesforce. Work.com est une toute nouvelle suite d'applications et de conseils pour aider les entreprises et les dirigeants du monde entier à revenir dans leurs locaux en toute sécurité. Cette association permettra aux clients de Workday et de Salesforce de disposer d'informations détaillées et fiables et d'outils adaptés pour gérer le retour physique progressif des collaborateurs à l'heure du Covid-19.