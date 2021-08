Workday Inc. surprend Wall Street et termine la session de vendredi dernier en hausse

La société a attiré l'attention des investisseurs avec une croissance rapide et une forte pénétration du marché au sein des entreprises de taille moyenne et aussi des entreprises Fortune 500.

L'action de Workday Inc. (WDAY) a terminé la séance de vendredi dernier en hausse de +9,13% après avoir dépassé les attentes de Wall Street pour son deuxième trimestre fiscal, clos le 31 juillet.

Workday est un fournisseur d'applications « cloud » dans les domaines de la finance et des ressources humaines. Ses services sont utilisés par des organisations dans le monde entier et dans tous les secteurs. La société a attiré l'attention des investisseurs avec une croissance rapide et une forte pénétration du marché au sein des entreprises de taille moyenne et aussi des entreprises Fortune 500.

Pour réduire la volatilité qu'engendrerait l'achat direct d'une action de cette société technologique, les investisseurs peuvent passer par le biais d'ETF technologiques axés sur les technologies de l'information et le cloud computing. Parmi ceux-ci figure le Global X Cloud Computing ETF (CLOU), un ETF dont l'actif s'élève à 1,32 milliard de dollars et qui investit à hauteur de 3,80 % dans l'action Workday.

Une autre option serait le UPHOLDINGS Compound Kings ETF (KNGS), un ETF plus petit avec 12,6 millions de dollars d'actifs, mais qui a réussi à surperformer le S&P500 de 0.70 % depuis sa création le 1er mars 2019 jusqu'à la fin juillet 2021. KNGS compte Workday parmi ses 15 principales positions avec un poids de 3,90 %.

