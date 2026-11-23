L'éditeur de logiciels de gestion des ressources humaines et financières Workday annonce avoir finalisé l'acquisition de C1.ai, une plateforme spécialisée dans la gestion des identités et des accès des collaborateurs et des agents d'IA.

Grâce à cette opération, le groupe entend renforcer son rôle dans la gouvernance des identités, en permettant aux entreprises de contrôler les accès aux systèmes informatiques, depuis les applications jusqu'aux infrastructures cloud.

Alors que les entreprises accélèrent l'adoption de l'IA agentique, elles doivent pouvoir déterminer de manière dynamique quels utilisateurs et agents peuvent accéder aux systèmes et aux données sensibles, tout en appliquant des contrôles de sécurité lorsque les agents exécutent des tâches.

En associant les données relatives aux salariés détenues par Workday aux capacités de gouvernance des identités de C1.ai, les entreprises pourront simplifier la gestion des accès, réduire les interventions manuelles et appliquer des politiques de sécurité communes aux collaborateurs et aux agents d'IA.

"Les effectifs d'aujourd'hui, composés de collaborateurs humains et d'agents d'IA, nécessitent une nouvelle approche de la gouvernance des identités et de la sécurité. Notre acquisition de C1.ai constitue un investissement délibéré dans cet avenir", explique Gerrit Kazmaier, président chargé des produits et des technologies de Workday.