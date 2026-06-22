Workday doit faire face à un procès en Californie concernant des biais liés à l'IA dans ses outils de sélection des candidats

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Daniel Wiessner

Workday WDAY.O doit répondre à des accusations selon lesquelles son célèbre logiciel de gestion des ressources humaines basé sur l’intelligence artificielle aurait écarté des candidats à des postes dans d’autres entreprises, en violation de la législation californienne et d’une interdiction fédérale de discrimination à l’encontre des travailleurs en situation de handicap, a statué lundi une juge fédérale.

La juge fédérale de district Rita Lin, à San Francisco, a rejeté l’argument de la société californienne Workday selon lequel les lois anti-discrimination de l’État ne s’appliquent pas lorsqu’elle présélectionne des candidats résidant hors de Californie et postulant à des emplois dans d’autres États ou pays.

Le recours collectif proposé, déposé en 2023, est le premier du genre à viser de manière générale la prise de décision algorithmique qui sous-tend les logiciels de sélection basés sur l’IA, désormais très répandus chez les grands employeurs, et pourrait contribuer à définir la manière dont ce type de litige est mené.

La juge Lin avait d’abord rejeté les tentatives de Workday visant à faire classer l’affaire sans suite en 2024, et a, lundi, rejeté en grande partie la demande de l’entreprise visant à écarter les récents amendements apportés à la plainte. Elle a déclaré que, dans la mesure où Workday aurait participé à des pratiques illégales depuis son siège social californien, l’entreprise pouvait être tenue pour responsable de discrimination en vertu de la législation de l’État.

La juge a également refusé de rejeter l’allégation selon laquelle le logiciel de Workday permettrait d’écarter des candidats à l’embauche sur la base d’« indicateurs indirects » de handicaps et de maladies, tels que des interruptions dans le parcours professionnel d’une personne, en violation de la loi fédérale américaine sur les personnes handicapées (Americans with Disabilities Act).

La juge Lin a rejeté une allégation selon laquelle le logiciel de Workday ferait preuve de discrimination à l’égard des candidats asiatiques-américains, estimant que les plaignants n’avaient pas suivi la procédure appropriée pour l’ajouter à la plainte. Les plaignants allèguent par ailleurs que Workday a fait preuve de discrimination à l’égard des demandeurs d’emploi noirs, des femmes et des personnes âgées de plus de 40 ans.

Workday et les avocats des plaignants n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

De nombreuses enquêtes ont révélé que plus de 80 % des employeurs américains, et pratiquement toutes les entreprises du classement Fortune 500, utilisent des outils d’IA, tels que ceux développés par Workday, dans le cadre de leurs processus de recrutement. Les agences gouvernementales et les défenseurs des droits des travailleurs ont exprimé leurs inquiétudes quant au fait que les outils d’IA puissent discriminer les candidats à l’embauche lorsqu’ils sont conçus à partir de données reflétant des préjugés existants.

Mais il y a eu jusqu’à présent peu de litiges concernant l’utilisation de ces outils par les employeurs, ce qui, selon les experts, pourrait s’expliquer par le fait que de nombreux candidats ignorent quand les employeurs ont recours à des logiciels d’IA et par la complexité des poursuites judiciaires liées aux technologies de pointe.