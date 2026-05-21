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Workday dépasse les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel
information fournie par Reuters 21/05/2026 à 22:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations sur les actions, des détails et le contexte aux paragraphes 2 à 5)

Jeudi, Workday WDAY.O a dépassé les estimations de Wall Street concernant son chiffre d'affaires du premier trimestre, grâce à la forte demande pour ses services logiciels de finance et de ressources humaines basés sur l'IA.

L'action de la société, spécialisée dans les logiciels de gestion des ressources humaines et de la paie, a progressé de 7 % en séance prolongée.

Workday a intégré des fonctionnalités d'IA à l'ensemble de sa plateforme, pariant que les outils permettant d'automatiser des tâches, de générer des descriptions de poste ou d'analyser les habitudes de dépenses stimuleront l'adoption par les clients et renforceront l'utilisation de ses services.

« Nous continuons de nous concentrer sur la mise en œuvre de notre feuille de route en matière d'IA agentique, tout en améliorant notre efficacité opérationnelle à mesure que nous nous développons », a déclaré Zane Rowe, directeur financier, dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires des abonnements, un indicateur clé pour Workday, a augmenté de 14,3 % pour atteindre 2,35 milliards de dollars, dépassant légèrement les prévisions moyennes des analystes qui s'élevaient à 2,34 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le fournisseur de logiciels cloud a annoncé un chiffre d'affaires trimestriel de 2,54 milliards de dollars, contre une estimation de 2,52 milliards de dollars.

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