Workday affirme que des millions de candidats à un emploi ne peuvent pas intenter d'action collective concernant la présélection par IA

Workday a demandé à un juge américain de rejeter une requête visant à permettre à des millions de candidats potentiels d’intenter une action collective pour discrimination contre l’entreprise, au sujet de son logiciel de présélection basé sur l’IA utilisé par des centaines d’employeurs.

Dans un mémoire déposé mardi soir devant le tribunal fédéral de San Francisco dans l’affaire , Workday a déclaré que les quatre plaignants nommés dans le recours de 2023 n’avaient pas démontré que l’entreprise avait pris des décisions de recrutement pour le compte de ses clients; il n’existe donc aucune preuve commune qui permettrait de certifier les groupes proposés alléguant une discrimination fondée sur la race, le sexe, l’âge et le handicap .

« La question n’est pas de savoir si les plaignants soulèvent des questions communes, mais si une procédure collective peut aboutir à des réponses communes », a déclaré la société dans ce mémoire.

Dans un mémoire distinct avançant des arguments similaires, Workday a également demandé à la juge fédérale de district Rita Lin de retirer la certification d’un groupe conditionnel de plus de 15 000 personnes qui se sont jointes au recours pour alléguer une discrimination fondée sur l’âge. Contrairement à d’autres lois fédérales en cause dans cette affaire, la loi sur la discrimination fondée sur l’âge dans l’emploi (Age Discrimination in Employment Act) autorise la certification conditionnelle afin que les membres potentiels du groupe puissent être informés du recours et y adhérer.

Les avocats des plaignants nommément cités dans le recours de 2023 n’ont pas immédiatement répondu mercredi aux demandes de commentaires.

La juge Lin doit tenir une audience sur la certification du recours collectif en mars.

Ce recours est le premier du genre à viser de manière générale la prise de décision algorithmique qui sous-tend les logiciels de sélection basés sur l’IA, désormais très courants chez les grands employeurs, et pourrait contribuer à définir la manière dont ce type de litige est mené.

Les agences gouvernementales et les défenseurs des travailleurs ont exprimé leurs inquiétudes quant au fait que les outils d’IA puissent exercer une discrimination à l’encontre des candidats à l’embauche lorsqu’ils sont conçus à partir de données reflétant des préjugés existants. Mais il y a eu jusqu’à présent peu de litiges concernant l’utilisation de ces outils par les employeurs, ce qui, selon les experts, pourrait s’expliquer par le fait que de nombreux candidats ignorent que les employeurs utilisent des logiciels d’IA.

Dans son dossier déposé mardi, Workday a indiqué que plus de 11 500 organisations utilisaient son logiciel pour gérer des fonctions métier telles que les ressources humaines, la paie et les achats.

Le procès porte sur trois fonctionnalités distinctes du logiciel Workday, dont l’une compare les compétences figurant sur le CV d’un candidat à celles requises dans une offre d’emploi — une fonctionnalité que, selon Workday, la plupart de ses clients n’ont jamais utilisée. Les autres fonctionnalités évaluent dans quelle mesure une candidature correspond à une offre d’emploi et effectuent des recherches dans la base de données interne de l’entreprise pour identifier d’anciens candidats à proposer pour les postes actuellement vacants.

La juge Lin a rejeté les premières tentatives de la société visant à obtenir le rejet de l’affaire en 2024, et a, en juin, rejeté en grande partie la demande de la société visant à faire écarter les amendements apportés à la plainte alléguant des violations de la loi californienne .

Workday a déclaré que sa technologie ne tenait compte que des qualifications requises pour le poste et non de caractéristiques protégées telles que l’origine ethnique ou l’âge, et que ses produits étaient rigoureusement testés afin d’identifier tout biais potentiel.

L’affaire est intitulée Mobley c. Workday Inc., Tribunal fédéral de première instance du district nord de Californie, n° 3:23-cv-00770.

Pour Mobley: Lee Winston et Roderick Cooks du cabinet Winston Cooks

Pour Workday: Julie Totten, Kayla Grundy et Erin Connell du cabinet Orrick, Herrington & Sutcliffe

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