Workday acquiert la société d'intelligence artificielle Sana pour 1,1 milliard de dollars

Workday WDAY.O a déclaré mardi qu'il allait acquérir la société d'intelligence artificielle Sana pour environ 1,1 milliard de dollars, alors que le fournisseur de logiciels de ressources humaines cherche à stimuler la demande en intégrant des capacités d'IA dans ses produits.

La transaction proposée s'ajoute à une vague d'activités dans le secteur des logiciels de ressources humaines, après que la société de capital-investissement Thoma Bravo a accepté d'acheter Dayforce DAY.N , le rival de Workday, sur , pour 12,3 milliards de dollars le mois dernier.

Les actions de Workday ont baissé d'environ 1 % dans les échanges de pré-marché.

La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre de l'année fiscale 2026 de Workday, qui se termine le 31 janvier.

Allen & Company est la banque-conseil de Workday.