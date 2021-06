Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wordline : renoue avec les 81E, les 82,3E seront cruciaux Cercle Finance • 24/06/2021 à 17:44









(CercleFinance.com) - Wordline renoue avec les 81E, son récent zénith du 17 juin. Le titre pourrait rapidement retracer son zénith annuel et historique des 82,3E du 29 avril 2021 et tout début septembre 2020. Le titre s'inscrit dans un vaste triangle haussier de base 62E et qui pourrait déboucher sur une ascension vers 100E.

Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris +2.58%