Wordline : renfonce le support des 74E information fournie par Cercle Finance • 03/09/2021 à 11:15









(CercleFinance.com) - Wordline enfonce le support des 74E des 12 et 15 mai puis du 20 août: c'est un signal baissier majeur qui pourrait préfigurer une rechute au contact du plancher moyen terme des 68,6E du 25 mars

Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris -2.68%