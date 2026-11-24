Wonder n'envisage pas de céder son activité de livraison de repas, Grubhub, après des discussions préliminaires avec Amazon AMZN.O et Walmart WMT.O , a rapporté mardi le site The Information.

Wonder pourrait toutefois changer d’avis si une offre intéressante venait à se présenter, précise l’article. The Information cite également des documents internes indiquant que Grubhub est en passe d’enregistrer une perte d’environ 100 millions de dollars en 2026.