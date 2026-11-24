Wonder n'envisage pas de céder son activité de livraison de repas, Grubhub, après des discussions préliminaires avec Amazon AMZN.O et Walmart WMT.O , a rapporté mardi le site The Information.
Wonder pourrait toutefois changer d’avis si une offre intéressante venait à se présenter, précise l’article. The Information cite également des documents internes indiquant que Grubhub est en passe d’enregistrer une perte d’environ 100 millions de dollars en 2026.
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La start-up de livraison de repas, dirigée par l’ancien cadre de Walmart Marc Lore, étudiait la possibilité de vendre son activité et avait contacté Walmart, Target TGT.N et Kroger KR.N , a rapporté vendredi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier
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Wonder avait racheté Grubhub en 2024 pour 650 millions de dollars, dont 500 millions sous forme d’obligations de premier rang et 150 millions en espèces
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Ce prix d’achat ne représentait qu’une fraction des 7,3 milliards de dollars que le groupe européen de livraison de repas Just Eat Takeaway avait déboursés pour cette entreprise en 2020, lors de l’essor du secteur de la livraison de repas provoqué par la pandémie
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En septembre, Grubhub a cédé son activité de livraison de repas sur les campus universitaires à DoorDash pour 300 millions de dollars; dans le cadre de cette transaction, le géant de la livraison a également investi 125 millions de dollars dans Wonder
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Au début du mois, Amazon a annoncé un partenariat avec Uber Eats, mettant ainsi fin à son accord avec Grubhub
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Wonder, Amazon et Walmart n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters
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