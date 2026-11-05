 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wonder Group dépose en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 05/11/2026 à 15:04

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Wonder Group a déposé en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, a annoncé jeudi cette start-up spécialisée dans la livraison de repas.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,0405 +1,76%
CAC 40
8 200,97 +0,28%
SOITEC
90,24 -18,00%
Pétrole Brent
97,18 +2,71%
2CRSI
16,1 -9,90%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank