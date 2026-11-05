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Wonder Group dépose en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 05/11/2026 à 15:13

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions tout au long du texte)

Wonder Group a déposé en toute confidentialité une demande d’introduction en bourse aux États-Unis, a annoncé jeudi cette start-up spécialisée dans la livraison de repas.

Les dépôts confidentiels permettent aux entreprises de garder leurs finances secrètes jusqu’à ce que la date de cotation approche et de préparer leur introduction en bourse à l’abri du regard du marché.

La société new-yorkaise a levé plus tôt cette année 650 millions de dollars, pour une valorisation pré-financement de 9 milliards de dollars, lors d’un tour de table auquel ont participé Accel, GV, AllianceBernstein et ARK Invest.

Le nombre d’actions à offrir et la fourchette de prix de l’offre proposée n’ont pas encore été déterminés, a précisé Wonder Group.

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