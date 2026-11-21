Wonder, une start-up de livraison de repas dirigée par Marc Lore, ancien cadre de Walmart, envisage de vendre Grubhub, a rapporté vendredi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

Des banquiers auraient contacté Walmart WMT.O , Target TGT.N , Kroger KR.N et d’autres détaillants au sujet d’une éventuelle acquisition, ajoute l’article.

Wonder avait racheté Grubhub en 2024 pour 650 millions de dollars, dont 500 millions sous forme d’obligations de premier rang et 150 millions en espèces. Ce prix ne représentait qu’une fraction des 7,3 milliards de dollars déboursés par le groupe européen de livraison de repas Just Eat Takeaway pour acquérir l’entreprise en 2020, lors de l’essor du secteur de la livraison de repas provoqué par la pandémie.

Une vente éventuelle s’inscrirait dans le cadre d’une consolidation plus large du secteur de la livraison de repas et de courses alimentaires.

Son concurrent DoorDash a conclu en octobre un accord pour acquérir Instacart dans le cadre d’une transaction de 17 milliards de dollars afin de renforcer sa position sur le marché américain de la livraison de courses, en pleine croissance, alors que la concurrence entre les plateformes de livraison via application s’intensifie.

Plus tôt cette année, Grubhub a cédé son activité de livraison de repas sur les campus universitaires à DoorDash pour 300 millions de dollars. DoorDash a également investi 125 millions de dollars dans Wonder dans le cadre de cette transaction.

Rien ne garantit que l’accord aboutira, a indiqué le Wall Street Journal, citant ces sources.

Target a refusé de commenter. Wonder, Walmart et Kroger n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.