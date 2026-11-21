Wonder, une start-up de livraison de repas dirigée par Marc Lore, ancien cadre de Walmart, envisage de vendre Grubhub, a rapporté vendredi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.
Des banquiers auraient contacté Walmart WMT.O , Target TGT.N , Kroger KR.N et d’autres détaillants au sujet d’une éventuelle acquisition, ajoute l’article.
Wonder avait racheté Grubhub en 2024 pour 650 millions de dollars, dont 500 millions sous forme d’obligations de premier rang et 150 millions en espèces. Ce prix ne représentait qu’une fraction des 7,3 milliards de dollars déboursés par le groupe européen de livraison de repas Just Eat Takeaway pour acquérir l’entreprise en 2020, lors de l’essor du secteur de la livraison de repas provoqué par la pandémie.
Une vente éventuelle s’inscrirait dans le cadre d’une consolidation plus large du secteur de la livraison de repas et de courses alimentaires.
Son concurrent DoorDash a conclu en octobre un accord pour acquérir Instacart dans le cadre d’une transaction de 17 milliards de dollars afin de renforcer sa position sur le marché américain de la livraison de courses, en pleine croissance, alors que la concurrence entre les plateformes de livraison via application s’intensifie.
Plus tôt cette année, Grubhub a cédé son activité de livraison de repas sur les campus universitaires à DoorDash pour 300 millions de dollars. DoorDash a également investi 125 millions de dollars dans Wonder dans le cadre de cette transaction.
Rien ne garantit que l’accord aboutira, a indiqué le Wall Street Journal, citant ces sources.
Target a refusé de commenter. Wonder, Walmart et Kroger n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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