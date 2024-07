Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wolters Kluwer: prises de bénéfices, 1er semestre en ligne information fournie par Cercle Finance • 31/07/2024 à 12:12









(CercleFinance.com) - Wolters Kluwer a fait état mercredi de résultats semestriels simplement en ligne avec les attentes du marché, ce qui poussait le titre de l'éditeur néerlandais à subir quelques prises de bénéfices en Bourse.



Le groupe - qui édite des informations professionnelles dans les domaines juridique, fiscal et scientifique - a dégagé sur les six premiers mois de l'année un résultat opérationnel en hausse de 8%, en données publiées comme en organique, à 765 millions d'euros.



Son chiffre d'affaires s'est établi à 2,9 milliards d'euros, soit une croissance de 6%, pour une marge en amélioration à 26,5%, contre 26,1% un an plus tôt.



Wolters Kluwer a maintenu sa prévision d'une marge comprise entre 26,4% et 26,8%, ce qui ne l'empêchait pas d'abandonner 3% mercredi en Bourse d'Amsterdam alors qu'au même moment l'indice AEX avançait de 1,5%.



Depuis le début de l'année, le titre gagne encore près de 17% et surperforme l'indice européen des médias (+13%).





