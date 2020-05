Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wolters Kluwer : nouvelle CEO pour la division santé Cercle Finance • 14/05/2020 à 15:22









(CercleFinance.com) - Wolters Kluwer annonce la nomination de Stacey Caywood comme CEO de sa division santé à partir du 1er juin, en remplacement de Diana Nole qui quitte le groupe d'édition professionnelle néerlandais pour prendre des fonctions dans une autre entreprise. Stacey Caywood sera remplacée à la même date, comme Executive Vice President et Managing Director de sa division juridique et réglementaire, par Martin O'Malley qui est actuellement en charge de la région Benelux au sein de cette division.

Valeurs associées WOLTERS KLUWER Euronext Amsterdam -2.64%