Wolters Kluwer : nouveau directeur des ressources humaines

(CercleFinance.com) - Wolters Kluwer annonce la nomination de Bill Baker comme directeur des ressources humaines, en remplacement de Maryjo Charbonnier qui quitte le groupe néerlandais d'édition et information professionnelle pour suivre d'autres opportunités de carrière. Bill Baker travaille chez Wolters Kluwer depuis 2013, le plus récemment en tant que executive vice president, global rewards & HR service delivery. Dans ses nouvelles fonctions, il sera sous l'autorité directe de la directrice générale CEO, Nancy McKinstry.

