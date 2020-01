Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wolters Kluwer : nomination au conseil de surveillance Cercle Finance • 31/01/2020 à 11:23









(CercleFinance.com) - Wolters Kluwer annonce la nomination de Sophie Vandebroek à son conseil de surveillance, nomination qui sera soumise à l'approbation par l'AG du 23 avril. Elle succèdera à Fidelma Russo qui a quitté le conseil à la fin de l'année 2019. Sophie Vandebroeka occupé des fonctions dirigeantes chez IBM et Xerox, ainsi que d'autres entreprises de technologies. Plus récemment, elle était directrice opérationnelle chez IBM Research et vice-présidente des partenariats technologiques émergents pour IBM.

