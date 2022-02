Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wolters Kluwer: le titre grimpe, résultats annuels solides information fournie par Cercle Finance • 23/02/2022 à 14:47









(CercleFinance.com) - L'éditeur néerlandais Wolters Kluwer a annoncé mercredi une hausse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires en 2021, à la faveur notamment d'une accélération de ses activités dans le numérique.



Le chiffre d'affaires du spécialiste des logiciels juridiques et des annonces légales a progressé de 4% à 4,77 milliards d'euros l'an dernier, dont une croissance organique de 6%, tandis que son résultat opérationnel ajusté a augmenté de 7% à 1,20 milliard d'euros.



Wolters Kluwer, qui édite de la documentation et de la veille juridique mais qui propose aussi des formations et des conférences, dit prévoir une marge opérationnelle ajusté comprise entre 25,5% et 26% cette année, contre 25,3% en 2021.



Au titre de l'exercice écoulé, le groupe a prévu de verser un dividende de 1,57 dollar l'action, soit une hausse de 15%, auquel doit s'ajouter une redistribution de 600 millions d'euros sous forme de rachats d'actions à mener en 2022.



Seul bémol, l'éditeur dit s'attendre à ce que son bénéfice par action (BPA) soit pénalisé cette année par un retour à son taux d'imposition historique.



Vers 14h40, le titre Wolters progressait de 3,5% sur Euronext Amsterdam alors que l'indice regroupant les valeurs média européennes, le STOXX Europe 600 Media, avançait de 1,5%.





