Wolters Kluwer: le bénéfice grimpe, objectifs relevés information fournie par Cercle Finance • 03/08/2022 à 12:01

(CercleFinance.com) - L'éditeur néerlandais Wolters Kluwer a annoncé mercredi une hausse plus forte que prévu de ses résultats au premier semestre et relevé dans la foulée ses objectifs annuels.



Le fournisseur d'informations, de logiciels et de services aux entreprises a annoncé ce matin que son chiffre d'affaires avait progressé de 14% pour s'établir à 2,6 milliards d'euros sur les six premiers mois de l'année.



En données organiques, la croissance ressort à 7%, un niveau supérieur aux objectifs que le groupe s'était donné.



Son résultat opérationnel (Ebita) a augmenté pour sa part de 10% à taux de change constants, à 734 millions d'euros, avec un flux de trésorerie issu des activités poursuivies qui ressort en hausse de 9% à 666 millions d'euros.



Pour 2022, l'éditeur dit désormais viser une marge opérationnelle ajustée de 26% à 26,5%, contre une précédente prévision qui allait de 25,5% à 26%.



Il a par ailleurs revu à la hausse la taille de son programme de rachat d'actions pour le porter à un montant d'un milliard d'euros.



Suite à toutes ces annonces, le titre Wolters progressait de plus de 4% mercredi sur Euronext Amsterdam, alors que l'indice regroupant les valeurs européennes des médias avançait de moins de 0,8%.



Wolters Kluwer édite des informations professionnelles dans les domaines des soins de santé, de la comptabilité, du droit, de la fiscalité, de la finance, de l'audit, des risques, de la conformité et de la réglementation.



Le groupe compte des clients dans plus de 180 pays, exerce ses activités dans 40 pays et emploie environ 19.000 personnes de par le monde.