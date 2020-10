Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wolters Kluwer : le bénéfice à neuf mois ressort en hausse Cercle Finance • 30/10/2020 à 11:55









(CercleFinance.com) - L'éditeur néerlandais Wolters Kluwer a annoncé vendredi un bénéfice et un chiffre d'affaires en hausse au titre des neuf premiers mois de l'année, malgré un contexte économique jugé difficile. En données organiques, le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 3% à fin septembre, tandis que son résultat opérationnel ajusté a augmenté de 17% à taux de change constants. 'Les conditions de marché ont été difficiles pour les formats imprimés et non récurrents, mais nos formules d'abonnements numériques et nos services stratégiques ont maintenu une bonne croissance au cours des neuf premiers mois de l'année', s'est félicitée la directrice générale du groupe, Nancy McKinstry. Wolters Kluwer - qui édite des informations professionnelles à destination des domaines juridique, fiscal et scientifique - a expliqué que l'activité avait été soutenue en particulier par sa branche nord-américaine - qui génère 62% du chiffre d'affaires et dont les revenus sur les neuf premiers mois de l'année ont progressé de 4% en données organiques. Se disant 'prudent', le groupe s'est néanmoins refusé à communiquer des objectifs pour l'ensemble de l'exercice. Vers 11h50, le titre Wolters reculait de 0,6% à la Bourse d'Amsterdam alors que l'indice STOXX Europe 600 Media regroupant les valeurs média européennes perdait moins de 0,2%.

Valeurs associées WOLTERS KLUWER Euronext Amsterdam -0.77%