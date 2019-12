Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wolters Kluwer : lance une solution pour les étudiants US Cercle Finance • 27/12/2019 à 10:59 (CercleFinance.com) - L'éditeur néerlandais Wolters Kluwer a annoncé hier le lancement d'une nouvelle solution connectée, destinée aux étudiants en droit américains. La suite propose des outils et des ressources pour améliorer l'apprentissage et aider les élèves à obtenir de meilleurs résultats en classe et à l'examen du barreau. La solution mesure les progrès des étudiants, identifie les personnes ayant besoin d'un soutien supplémentaire et aide les facultés de droit à respecter les normes de l'American Bar Association, précise notamment Wolters Kluwer.

