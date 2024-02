Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wolters Kluwer: hausse de 10% du BPA en 2023 information fournie par Cercle Finance • 21/02/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - Wolters Kluwer publie au titre de 2023 un BPA ajusté en augmentation de 10% à 4,55 euros, avec une marge opérationnelle ajustée en amélioration de 0,3 point à 26,4% pour un chiffre d'affaires de 5,58 milliards d'euros, en croissance organique de 6%.



Le groupe d'édition néerlandais va proposer un dividende total en hausse de 15% à 2,08 euros par action au titre de l'année écoulée, et annonce pour 2024 jusqu'à un milliard d'euros de rachats d'actions (dont 100 millions déjà réalisés).



Pour l'année qui commence, il prévoit 'une bonne croissance organique et une amélioration supplémentaire de sa marge opérationnelle ajustée, avec une hausse du BPA ajusté grevée par des coûts de financement et des impôts plus élevés'.





