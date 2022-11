Wolters Kluwer: en ligne sur neuf mois, objectifs confirmés information fournie par Cercle Finance • 02/11/2022 à 12:31

(CercleFinance.com) - L'éditeur néerlandais Wolters Kluwer a annoncé mercredi une hausse de son bénéfice d'exploitation et de son chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de l'année, tout en déclarant commencer à ressentir les effets du ralentissement de l'économie sur son activité.



En données organiques, le chiffre d'affaires du groupe d'information professionnelle a progressé de 6% au 30 septembre, un niveau conforme aux attentes du consensus.



Dans son communiqué, Wolters explique avoir profité de la solide dynamique de ses revenus récurrents (+7%), qui représentent 81% de son chiffre d'affaires total.



Ses revenus non-récurrents ont quant à eux pâti de la détérioration du contexte économique, avec une croissance organique qui n'a atteint que 4% sur les neuf premiers mois de l'année.



Le résultat opérationnel (Ebita) a également augmenté de 6% à changes constants, une performance là encore en ligne avec les estimations du marché.



Le groupe - qui propose de la documentation et de la veille juridique ainsi que des formations et conférences - a réitéré ses perspectives pour l'exercice, maintenant ses objectifs d'une marge opérationnelle ajustée entre 26% et 26,5% et d'un cash flow libre entre 1,025 et 1,075 milliard d'euros.



Vers 12h20, le titre Wolters grignotait 0,2% alors que l'indice regroupant les valeurs média européennes, le STOXX Europe 600 Media, reculait de 0,4%.