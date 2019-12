Wolters Kluwer : contrat avec Pernod Ricard pour CCH Tagetik

(CercleFinance.com) - CH Tagetik, membre de Wolters Kluwer Tax & Accounting, annonce avoir conclu un accord avec Pernod Ricard qui déploiera sa solution CCH Tagetik afin de simplifier la planification financière au niveau du groupe et dans ses 80 filiales et plus à travers le monde.

Les équipes financières et opérationnelles du géant français des spiritueux seront ainsi en mesure de gérer tous les aspects du Corporate Performance Management (CPM), au travers d'une seule et unique plateforme.

La solution CCH Tagetik permettra aux équipes de Pernod Ricard l'élaboration budgétaire et le reporting, l'analyse de rentabilité, la planification des coûts de production et les prévisions de trésorerie, avec à la clé plus de flexibilité et d'agilité.